13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь нарастит поставки в Самарскую область пассажирского транспорта, лифтов, продуктов питания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшегося сегодня рабочего визита в Самарскую область Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в РФ Игоря Петришенко.

"На встрече с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективные направления сотрудничества в промышленной сфере и развитии кооперационных связей, создания новых совместных предприятий, поставок в регион белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев, модернизации пассажирского парка Самары, - сказали в диппредставительстве. - Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере строительства, проектирования автодорог, увеличения поставок лифтового оборудования белорусского производства, сотрудничества в агропромышленном комплексе, расширения поставок белорусских продуктов питания".

Игорь Петришенко отметил перспективность развития научно-технического и инновационного сотрудничества, включая совместное выполнение научно-технических программ в рамках Союзного государства. Обсуждались также перспективы взаимодействия в IT-медицине, в разработке наноспутников Самарским университетом совместно с белорусским Парком высоких технологий, развитии газомоторного транспорта.

Беларусь и Россию связывают самые дружеские, братские отношения, подчеркнул Дмитрий Азаров. "Традиционно товары Беларуси пользуются спросом наших земляков, - сказал он. - Залогом укрепления сотрудничества являются взаимоотношения президентов двух стран, которые создают дополнительные импульсы взаимодействию между государствами, правительствами, регионами".

Дмитрий Азаров отметил, что уже есть договоренности и готовятся соглашения по совместной работе в аэрокосмической промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине и других отраслях. Интересен самарцам также белорусский опыт создания агрогородков. "Такой опыт мог бы быть использован в области при реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий", - считает он.

В региональном центре инноваций Самарской области на встрече с представителями органов исполнительной власти и деловых кругов региона состоялась презентация экспортного промышленного потенциала Беларуси. В мероприятии приняли участие представители крупнейших белорусских промышленных предприятий - МАЗа, "Белкоммунмаша", "Амкодора", "БАТЭ", "Могилевлифтмаша" и других.

На презентации отмечалось, что более 50% производимых в Беларуси товаров поставляется за рубеж. 30% мирового рынка карьерных самосвалов занимают БелАЗы, страна выпускает 17% всех комбайнов в мире и 6% тракторов. По экспорту IТ-услуг на душу населения Беларусь лидирует в СНГ. В стране взят курс на увеличение доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в структуре экспорта. Имеются значительные наработки в сфере высоких технологий, в частности в производстве оптических и лазерных приборов, автоматизированных систем управления. В ближайшем будущем драйвером экономического роста Беларуси будет инновационная продукция.

Общаясь во время визита с журналистами, Игорь Петришенко отметил, что по итогам 2017 года взаимный товарооборот Беларуси с Самарской областью по сравнению с 2016-м вырос на 31% и составил свыше $390 млн. Более чем в восемь раз увеличились поставки в регион белорусских шин; тракторов, седельных тягачей, бытовой неэлектрической аппаратуры - на 40%; более чем в пять раз - плитки керамической, молока, сливок несгущенных. Поставляется также дорожная и строительная техника, калийные удобрения, грузовые автомобили.

"Наши машиностроительные флагманы МАЗ, "Белкоммунмаш" на протяжении последних лет активно участвуют в обновлении парка пассажирского транспорта Самарской области: поставляются автобусы, трамваи, троллейбусы, - сказал Игорь Петришенко. - Белорусская сторона готова сотрудничать по вопросам замены лифтового оборудования, благоустройства дорожной сети, строительства. Мы можем обеспечить строительный комплекс региона необходимой грузовой, дорожной, строительной техникой и стройматериалами".

Посол также отметил, что белорусские строители хорошо зарекомендовали себя в Калуге, Смоленске, Курске, на Сахалине, в Санкт-Петербурге, Калининграде и многих других российских городах и регионах.

Во время визита дипломат возложил цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать", вместе с врио губернатора принял участие в церемонии передачи автобусов МАЗ для использования на транспортных маршрутах региона в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, игры которого пройдут и в Самаре. Кроме того, посол посетил Самарский национальный исследовательский университет им. С.Королева, площадку строящегося дилерского центра "Беларусь" в Крутых Ключах, трамвайно-троллейбусное управление Самары, где состоялись предметные переговоры по поставкам в регион белорусской пассажирской техники, в том числе новых электробусов.

С руководством области достигнута также договоренность координировать совместную работу по подготовке к V Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре 2018 года. При этом Дмитрий Азаров отметил, что в настоящее время практически завершена работа над планом мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Самарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2020 года. "Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие с Самарской областью по всем направлениям на эталонный уровень. Надеюсь, мы это осуществим", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-

Фото посольства Беларуси в России