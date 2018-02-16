16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Эквадором возможность углубления производственной кооперации. Эта тема поднималась во время визита в эту страну 14-16 февраля заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился с министром промышленности и производительности Эквадора Эвой Гарсия Фабре. Стороны обсудили возможность углубления производственной кооперации, организации в Эквадоре сборочных производств белорусской автомобильной техники, создания совместных предприятий по переработке эквадорских морепродуктов, а также поставки белорусской сельскохозяйственной техники в рамках национальной программы механизации сельского хозяйства Эквадора. Особое внимание уделено подготовке проведения третьего заседания белорусско-эквадорской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

На встрече Евгения Шестакова с председателем Национальной ассамблеи Эквадора, заместителем председателя Латиноамериканского парламента (Парлатино) Хосе Серрано обсуждены активизация межпарламентского сотрудничества двух стран, обмен визитами, углубление взаимодействия в рамках Межпарламентского союза и Парлатино, отметили в МИД.

Евгений Шестаков встретился и с заместителем министра национальной обороны Эквадора Фелипе Вега де ла Куадра. Рассмотрены перспективные направления сотрудничества.-0-