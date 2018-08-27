Беларусь обсуждает с ЕС перспективы расширения доступа своей пищевой продукции на европейский рынок

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 27 августа провел встречу с европейским комиссаром по здравоохранению и безопасности продуктов питания Витянисом Андрюкайтисом, находящимся в Минске с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

С белорусской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. Участники переговоров обсудили вопросы сотрудничества в области санитарно-ветеринарного контроля и перспективы расширения доступа белорусской пищевой продукции на рынок Евросоюза. По итогам встречи стороны условились продолжить работу по наращиванию взаимодействия в сферах взаимных интересов.

В ходе пребывания Витяниса Андрюкайтиса в нашей стране запланированы встречи с представителями руководства правительства Беларуси и Министерства здравоохранения.-0-