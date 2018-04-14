Беларусь обсуждает с Венесуэлой имплементацию соглашения о взаимных поставках

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов встретился с вице-президентом по вопросам планирования Венесуэлы, сопредседателем Белорусско-Венесуэльской совместной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Обсуждены вопросы двусторонней промышленной кооперации, реализации совместных проектов, а также имплементации соглашения об отгрузках в Беларусь венесуэльской продукции на условиях встречных поставок", - рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что стороны договорились о реализации механизма, который призван способствовать решению некоторых проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла об отгрузках для Венесуэлы машинокомплектов белорусской техники взамен на поставки горячебрикетированного железа, необходимого для работы БМЗ. При этом в октябре 2017 года министр промышленности Беларуси Виталий Вовк отмечал, что речь не идет непосредственно о товарном обмене, а все соответствующие торговые сделки будут осуществляться "через деньги".

В Венесуэле действует СП "МАЗВЕН" по сборке грузовой техники марки "МАЗ", СП "ВенеМинск Тракторес" по сборке тракторов "Беларус", завод по сборке тяжелой дорожно-строительной техники "Макинарьяс Баринас".-0-