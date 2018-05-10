10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Всемирным банком новые проекты в сфере ЖКХ. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время обсуждается начало новых проектов в области энергоэффективности и тепловой реабилитации жилищного фонда, водоотведения и водоснабжения, обращения с твердыми отходами. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Всемирного банка данных направлений", - сказал Андрей Кобяков.

Благодаря финансовым ресурсам Всемирного банка в Беларуси уже реализуются проекты по развитию систем водоснабжения и водоотведения, использованию биомассы для центрального теплоснабжения.

Говоря о реформах в области тарифов на жилищно-коммунальные услуги, премьер-министр констатировал, что это один из вопросов, по которому Беларусь не нашла полного понимания с Международным валютным фондом на переговорах по новой программе. Ключевым стал вопрос скорости реализации реформ.

В последние годы в этом направлении в Беларуси проделана большая работ. На полное стопроцентное возмещение затрат пока не вышли по тепловой энергии. "По теплу - особый подход. Здесь наши тарифные решения увязаны с необходимостью глубокой модернизации и реструктуризации всего сектора. Сегодня в Беларуси подавляющее большинство пользователей тепловой энергии не могут регулировать объемы ее потребления, а в системе все еще есть сверхнормативные потери. Мы понимаем, что заставлять людей платить за то, на что они не могут повлиять, и за то, что они не получали, по меньшей мере, несправедливо", - пояснил Андрей Кобяков. По его словам, есть понимание, что необходимо двигаться в двух направлениях: не только повышать тарифы, но и одновременно способствовать снижению затрат и обеспечивать прозрачность формирования тарифов.

Беларусь также заинтересована реализовывать проекты с Всемирным банком в здравоохранении и образовании. "Улучшение системы здравоохранения, предоставление качественного и востребованного образования напрямую влияет на уровень жизни и способствует повышению человеческого потенциала. Это в полной мере соответствует приоритетам развития Беларуси", - сказал Андрей Кобяков.-0-