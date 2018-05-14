Беларусь - один из важнейших партнеров Китая в "Одном поясе, одном пути" - Чжоу Цайцзюань

14 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является одним из важнейших партнеров Китая в реализации концепции "Один пояс, один путь". Такую точку зрения выразила руководитель комитета по международной торговле китайской провинции Хубэй Чжоу Цайцзюань сегодня на международном семинаре "Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем", передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-китайское сотрудничество становится все более динамичным, при этом количество совместных проектов возрастает. Важным в выстраивании стратегии на перспективу является взаимная заинтересованность сторон в том, чтобы максимально задействовать потенциал для расширения экономических контактов.

Чжоу Цайцзюань обратила особое внимание на сотрудничество провинции Хубэй с Брестской областью, которых связывает давняя дружба, что подтверждает и участие белорусской делегации в этом международном мероприятии. Делегацию возглавляет заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец, в ее составе представители Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Министерства экономики, Брестского отделения БелТПП, Брестского научно-технологического парка и других ведомств.

В семинаре участвует более 300 человек, в том числе из свыше 100 крупных компаний самых различных направлений деятельности провинции Хубэй.

Организатор международного семинара - народное правительство провинции Хубэй, соорганизатор - комитет по развитию и реформам, канцелярия иностранных дел, комитет по содействию международной торговле провинции, Уханьский государственный университет, а также бизнес-консалтинговая структура Huahe International. Участие белорусской стороны организовано при помощи посольства Китая в Беларуси и посольства Беларуси в Китае.

Цель мероприятия - определить новые направления экономического взаимодействия на новом Шелковом пути с участием Беларуси, Китая, России и Казахстана.

Провинция Хубэй расположена в самом центре Китая и среднем течении реки Янцзы. Население составляет более 61 млн человек. Провинция богата природными ресурсами, в числе которых и нефть, а также имеет хорошо развитую промышленную базу.-0-