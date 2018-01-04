Беларусь ограничила ввоз птицы из Костромской области России из-за птичьего гриппа

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Костромской области России из-за высокопатогенного гриппа птиц. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории Костромской области России зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 5 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы. Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из Костромской области России вышеуказанных товаров отменяются.

Кроме того, по информации МЭБ, на территории региона Эмилия-Романья (Италия) зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим принимаются дополнительные меры для недопущения ввоза в Беларусь из данного региона вышеуказанных товаров.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-