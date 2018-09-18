Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии из-за болезни Ньюкасла

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Западная Фландрия (Бельгия) из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона Западная Фландрия зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Бельгии живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы. Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из региона Западная Фландрия указанных товаров отменяются.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов, птицеводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-