Беларусь ограничивает ввоз мяса из Израиля из-за ящура

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз мяса из Израиля из-за ящура. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Северного и Хайфского округа Израиля зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз из этой страны восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, другой продукции. Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров отменяются.

Ящур - острое вирусное заболевание животных, которым болеет также человек. Болезнь характеризуется интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, кожи. Человек может заразиться ящуром, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.-0-