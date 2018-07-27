Беларусь ограничивает ввоз мяса из китайской провинции Гуандун из-за ящура

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 28 июля вводит временные ограничения на ввоз мяса из провинции Гуандун (Китай) из-за ящура. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинции Гуандун зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром.
В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз из региона восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота.
Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров отменяются.-0-
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