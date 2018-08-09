Беларусь ограничивает ввоз птицы из двух регионов России из-за птичьего гриппа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 10 августа ограничивает ввоз птицы из Республики Марий Эл и Чувашской Республики России из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов зарегистрированы новые случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь оттуда живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

В департаменте рекомендуют принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.-0-