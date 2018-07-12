Беларусь ограничивает ввоз птицы из Орловской области России и региона Франции из-за птичьего гриппа

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Орловской области России и региона Иль-де-Франс Франции из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом зарегистрирован на территории Орловской области России, низкопатогенным гриппом - на территории региона Иль-де-Франс Франции.
В связи с этим с 13 июля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данных регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), некоторых кормов и кормовых добавок из птицы.
В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-
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