Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Китая и Болгарии из-за птичьего гриппа

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из провинции Гуйчжоу (КНР) и Пловдивской области Болгарии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории китайской провинции Гуйчжоу и Пловдивской области Болгарии зарегистрированы новые случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
В связи с этим с 3 октября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.
В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-
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