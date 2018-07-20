20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Смоленской области России из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Смоленской области зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 21 июля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-