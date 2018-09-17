Беларусь ограничивает ввоз свинины из Бельгии из-за АЧС

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинции Люксембург (Бельгия) зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Бельгии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.
Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Бельгии в Беларусь.
В Минсельхозпроде рекомендуют принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-
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