16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отказалась от импортного сырья для производства сахара, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Марина Михальцевич.

"В 2018 году сахар-сырец ввозиться в Беларусь не будет, принято окончательное решение. Сегодня свекловичного сахара достаточно не только для полного обеспечения внутреннего рынка до урожая свеклы 2018 года, но и для поставок на экспорт", - сказала Марина Михальцевич.

Она отметила, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат благодаря модернизации производства может перерабатывать сахарную свеклу не только в сахар, но и в сироп. Это позволит производить продукт полностью на отечественном сырье. "Такой модернизации на других заводах нет. Для сахарной отрасли характерна сезонность работы. Производство сахара из свеклы урожая 2017 года завершено. Заводы уже переработали свеклу, и до нового урожая будут вестись другие работы. Например, у Городейского сахарного комбината, который выпускает конфитюры, соки, есть еще и сады, выращивается клубника, которая идет в собственное производство", - рассказала зампредседателя концерна.

Как сообщалось, в 2017 году на территории Слуцкого сахарорафинадного комбината была построена емкость высотой 38 м и 35 м в диаметре. Ее заполнили 40 тыс. т сахарного сиропа, который будет весной загружать мощности комбината. Из него планируется произвести более 20 тыс. т сахара. Ранее для работы в межсезонье предприятие закупало сахар-сырец из Латинской Америки.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-