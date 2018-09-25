Беларусь оценит качество корпоративной отчетности по методике ЮНКТАД

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество корпоративной отчетности в Беларуси будет оценено по методике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Об этом сегодня сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании по проведению исследования, передает корреспондент БЕЛТА.

Договоренность о проведении исследования достигнута по результатам участия в 34-й сессии межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности ЮНКТАД. "Исследование предполагает балльную оценку ответов на вопросы, разработанные экспертами межправительственной рабочей группы. Направления - нормативно-правовая база, институциональная основа, кадровый потенциал и другие", - сказал замминистра.

Дмитрий Кийко подчеркнул, что проведение исследования актуально для Беларуси. "В Беларуси уже введены в действие международные стандарты финансовой отчетности, обязательные для применения общественно значимыми организациями, начиная с отчетности за 2016 год. Идет активная работа по внедрению в Беларуси международных стандартов аудита", - напомнил он.

Разработаны поправки в закон об аудиторской деятельности. Законопроект находится на финальной стадии согласования с заинтересованными. "По результатам исследования будут выявлены сильные и слабые стороны проведенных реформ и определены приоритеты развития государства в области имплементации и надлежащего применения международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита. Исследование можно рассматривать в качестве эффективной платформы для достижения приоритетов развития Беларуси, в том числе по наращиванию потока иностранных инвестиций и развитию инвестиционной деятельности", - считает замминистра.

На заседании в Минске, в котором приняли участие представители экспертного сообщества, ЮНКТАД, обсуждались различные аспекты проведения исследования, в том числе международный опыт. Подобные опросы проводились в ряде стран, в том числе в России, Казахстане, Украине.-0-