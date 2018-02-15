Беларусь планирует начать экспорт искусственных клапанов сердца в 2018 году

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует начать поставки искусственных клапанов сердца на экспорт в 2018 году, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Планар" Геннадий Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы производим искусственные клапаны сердца, обеспечили данной продукцией белорусский рынок. Сейчас прорабатываем возможности экспорта. Для этого требуется сертификация, но этот процесс идет. Думаю, в этом году начнем экспортные поставки", - сказал Геннадий Ковальчук.

В настоящее время холдинг "Планар" производит только механические клапаны сердца, идет разработка биологического сердечного клапана. "Экспорт механического клапана сердца в Россию не планируется, они сами себя обеспечивают данной продукцией. Мы планируем поставлять искусственные клапаны в те страны СНГ, у которых нет такого производства", - уточнил гендиректор.

Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар" - единый научно-технический комплекс предприятий, который на базе самых современных технологий и синтеза последних достижений науки и техники в различных областях знаний разрабатывает и производит сложнейшее оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники. В него входят ОАО "Планар", ОАО "КБТЭМ-ОМО", ОАО "Завод "Электронмаш" и другие предприятия.-0-