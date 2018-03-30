30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует начать поставки сливочного масла в Марокко, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

"Мы активно работаем над диверсификацией поставок нашего продовольствия, осваиваем новые рынки. В частности, до конца первого полугодия планируем начать поставки масла в Марокко, которое является крупным покупателем масла на Африканском континенте", - рассказал Алексей Богданов. В дальнейшем будут рассматриваться вопросы поставок на этот рынок и другой продукции.

По словам начальника главного управления ВЭД, ведутся также активные переговоры с Алжиром. "Мы хотим выйти на рынок этой страны с сухим обезжиренным молоком. Переговоры уже начаты, есть поддержка на уровне министра иностранных дел Алжира", - отметил он.

По итогам 2018 года экспорт белорусской сельхозпродукции планируется увеличить на 7,1%. "В этом году предприятия системы Минсельхозпрода будут фокусировать внимание на расширении ассортимента поставляемой продукции и увеличении объемов поставок на те рынки, которые нам удалось освоить в предыдущие годы. У нас поставки в 2017 году осуществлялись в 70 стран мира. Мы открыли для себя 18 новых рынков", - уточнил Алексей Богданов.

В частности, планируется нарастить поставки белорусского продовольствия в КНР. "В конце декабря 2017 года во время визита белорусской делегации в Китай во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем были подписаны контракты на сумму более $100 млн. Сейчас перед нами стоит задача их реализовать", - сказал представитель Минсельхозпрода.-0-