19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует открыть предприятия для поставок мяса птицы в страны ЕС, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для поставок в ЕС у нас сертифицировано 11 предприятий пищевой промышленности, среди которых пять - молочной группы. По мясу птицы, свинине и говядине у нас нет ни одного сертифицированного предприятия для поставок на данные рынки. Сейчас работаем над сертификацией предприятий для поставок в страны ЕС молочной продукции, мяса птицы", - сказал Алексей Богданов.

Он пояснил, что раньше в этом направлении не велась активная работа. "Это связано с тем, что, зная трудности освоения рынка ЕС, мы не стремились в это вкладывать деньги. Но в связи с переговорами по вступлению в ВТО, тем, что мы видим добрую волю наших европейских коллег на активизацию этого диалога, мы приступили к обсуждению. Встречались на "Зеленой неделе" в Берлине с еврокомиссаром по здравоохранению и безопасности продовольствия Витянисом Андрюкайтисом, видим заинтересованность в диалоге с нашей страной. Ведем диалог и с европейскими предприятиями, которые курируют ветсертификацию, чтобы побыстрее сертифицировать наши товары, улучшить наши позиции в мировом рейтинге молочных производителей", - отметил начальник главного управления ВЭД.-0-