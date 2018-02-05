5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить к 2020 году средний удой молока на корову 6 т, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Опираясь на науку, накопленный отечественный и мировой опыт, молочное производство должно получить качественно новое развитие, резко повысить свою продуктивность и экономическую эффективность. Достигнутые темпы наращивания молочной продуктивности скота предстоит умножить. Перед нами стоит задача выйти к 2020 году на 6 т удоя молока на корову. Для этого создана вся необходимая база", - сказал Леонид Заяц.

В 2017 году средний удой молока на корову в Беларуси впервые превысил 5 т.

Министр также обратил внимание на значимость строительства и модернизации молочно-товарных ферм. "За 2017 год введено в эксплуатацию 24 молочно-товарные фермы. В 2018 году нужно ввести в работу 86 таких ферм", - отметил он.-0-