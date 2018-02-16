16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить шестой транш ЕФCР в феврале, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов перед началом итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Шестой транш мы должны были уже получить, процесс несколько затянулся. Мы рассчитывали на январь, но может получиться сделать это в феврале", - пояснил замминистра.

Юрий Селиверстов отметил, что Беларусь не выполнила некоторые параметры, заложенные в условия получения траншей. "Например, это принятие документа по оценке регулирующего воздействия нормативных актов на бизнес. Мы не успели его принять, а наши коллеги закладывали это как один из параметров. Сегодня у них есть желание добавить показателей в условия получения шестого и седьмого транша. Мы как раз ведем активную дискуссию по этому поводу", - подчеркнул он.

Замминистра обратил внимание, что сроки получения седьмого транша ЕФCР будут зависеть от того, как быстро будут согласованы с фондом дополнительные параметры. Размер шестого и седьмого траншей - $200 млн.

Как сообщалось, Министерство финансов Беларуси и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных Советом Евразийского фонда стабилизации и развития. Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Пятый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в $200 млн поступил в бюджет Беларуси 25 октября 2017 года.-0-