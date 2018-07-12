Беларусь планирует поставлять говядину и мясо птицы в ОАЭ

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует поставлять говядину и мясо птицы в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло после переговоров с генеральным директором Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии Абдаллой аль-Маини, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь планирует поставлять в ОАЭ молочную продукцию, говядину и мясо птицы. Первый шаг - это сертификация наших предприятий. Нас интересует не только рынок Объединенных Арабских Эмиратов, но и поставки через ОАЭ в страны Ближнего Востока, Африки, Азии. ОАЭ - крупнейший логистический центр. Но чтобы попасть на этот рынок, нужно пройти все этапы сертификации, ветеринарного контроля наших предприятий", - сказал Игорь Брыло.

Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании ветеринарных сертификатов на молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, а также мед и готовую пищевую продукцию в широком ассортименте. ООО "БелХаляль" приступило к аккредитации в Объединенных Арабских Эмиратах для того, чтобы выдаваемые организацией сертификаты "Халяль" признавались в ОАЭ. Белорусским предприятиям нужно пройти сертификацию для поставок продовольствия на рынок ОАЭ. "Это будет поэтапный процесс. В первую очередь мы планируем сертификацию крупных белорусских производителей с широким ассортиментом продукции. В первоначальный перечень предприятий, которые планируется сертифицировать, вошло около 20 организаций молочной и мясной отрасли. В списке четыре птицефабрики: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", - отметил замминистра.

Абдалла аль-Маини высоко оценил качество белорусской продукции. "Основная цель визита нашей делегации в Беларусь - снять барьеры в торговле, обеспечить поставки белорусской продукции в ОАЭ. Хотелось бы, чтобы к выставке Gulfood в Дубае в феврале 2019 года сертификация была уже пройденным этапом и можно было обсуждать наращивание товарооборота между нашими странами", - добавил он.

Экспорт организаций Минсельхозпрода в ОАЭ в 2017 году составил $567,1 тыс., а в январе-мае 2018 года - $150 тыс. Свою продукцию поставляли открытые акционерные общества "Сморгонские молочные продукты", "Савушкин продукт", "Беллакт", "Лидский молочно-консервный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и "Туровский молочный комбинат".-0-