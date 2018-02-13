13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве рассказали, что представители Минфина с 15 февраля проведут серию встреч с потенциальными инвесторами. Организаторами выступят Citi и Raiffeisen Bank International AG. Соорганизатором будет Банк развития Беларуси.

Предлагаются к размещению еврооблигации, номинированные в долларах, предполагаемым сроком обращения 10-12 лет.

Конкретные сроки размещения белорусских еврооблигаций и объем эмиссии будут известны позже, подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, Беларусь планирует разместить еврооблигации на $600 млн в I полугодии 2018 года.

В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в объеме $1,4 млрд. Евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.-0-