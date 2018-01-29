Беларусь планирует создать с европейскими компаниями три СП по производству пеллет

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует создать вместе с европейскими компаниями три совместных предприятия по производству пеллет, сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы возобновили переговоры с представителями разных европейских компаний для создания совместных предприятий по производству пеллет. Планируем к концу года ближе подойти к созданию в Беларуси трех совместных производств", - сказал Михаил Амельянович.
Он также отметил, что состоялись переговоры со словацкой компанией о создании в Витебской области такого совместного предприятия.-0-
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