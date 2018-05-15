Беларусь планирует удвоить объем реализации лекарств на рынке Таджикистана

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь планирует удвоить объем реализации своих лекарств на рынке Таджикистана. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Мы как минимум удвоим реализацию лекарственных препаратов в Таджикистане по результатам этого визита и достигнутых договоренностей. Думаю, что более чем на миллион долларов продадим в этом году в Таджикистане", - сказал министр.

По его словам, сотрудничество с Таджикистаном в медицинской сфере налажено уже достаточно давно. "Сегодня работаем по многим направлениям. Конечно, это фармацевтическая промышленность, которая в последние годы в Беларуси получила свое развитие, и мы готовы делиться этим опытом с Таджикистаном, создавая в том числе и совместные предприятия", - заявил Валерий Малашко.

"Национальный продукт во многом интересен стране, это позволяет сохранить оптимальную цену и достаточно быстро выходить на рынки интересующих нас стран. Поэтому мы проговорили вчера в Министерстве здравоохранения возможность создания совместных предприятий, поставки белорусских лекарственных препаратов в форме in bulk, и уже фасовка дальнейшая будет проводиться в Таджикистане. Сейчас мы активно ищем партнеров, которые помогут быстро реализовать этот проект", - пояснил министр.

Он добавил, что обсуждаются вопросы экспорта образовательных услуг, оказания помощи специалистам Таджикистана в последипломной подготовке, внедрения высокотехнологичной помощи, предоставления медицинских услуг.-0-