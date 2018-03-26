Беларусь планирует увеличить экспорт продукции растениеводства в страны Азии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2018 году увеличить экспорт продукции растениеводства в страны Азии, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА.
"Думаю, что в Россию мы, по крайней мере, постараемся поставить объемы продукции не меньше уровня 2017 года. Но будем наращивать поставки в другие страны - Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай", - отметил Владимир Гракун. Вместе с тем, если России понадобится увеличить объемы поставок, Беларусь готова будет это сделать, уточнил замминистра, добавив, что речь идет об экспорте картофеля, овощей и плодов.
В 2017 году Беларусь экспортировала более 380 тыс. т картофеля, и, по словам Владимира Гракуна, этот объем "намного превышает показатели прошлых лет". Белорусский картофель продавался в Россию, Узбекистан, Азербайджан, в небольших объемах поставлялся в Сербию.
Как пояснил замминистра, увеличение экспорта происходит во многом благодаря своевременному проведению программ по развитию картофелеводства, овощеводства и плодоводства. "Мы сумели построить хранилища для сохранности данной продукции - картофеля, овощей, яблок. Сегодня они помогают торговать в любое время, благодаря этому мы добиваемся наращивания экспорта", - пояснил Владимир Гракун.-0-
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