5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2018 году экспортировать сельхозпродукции на $6 млрд, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на канале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По экспорту продукции в 2018 году нам необходимо выйти на $6 млрд, 2017-й мы завершили с цифрой около $5 млрд. Поэтому рост должен быть очень серьезный, мы должны увеличить объемы товарной продукции: молока, мяса и другой продукции для того, чтобы все это продать и обеспечить такой прирост", - отметил министр.

Леонид Заяц рассказал что за 10 месяцев 2017 года темп роста валютной выручки по АПК составил 118,9%. "Мы получили более $4 млрд (на $618 млн выше уровня 2016-го). Еще примерно $1 млрд за два последних месяца года мы должны добавить в казну", - пояснил он.

Министр также прокомментировал прогноз ведомства по урожаю 2018 года. "Мы каждый год мечтает о том, чтобы добавлять к своим показателям, делаем все для того, чтобы в стране было не менее 10 млн т хлеба", - подчеркнул он.-0-