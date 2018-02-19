19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в I полугодии сертифицировать пять птицефабрик для поставок в Китай, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы открыли два мясокомбината для поставок говядины в Китай. Планируем до середины 2018 года также сертифицировать пять птицефабрик для поставок мяса птицы на китайский рынок", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что в прошлом году произошла трансформация структуры экспорта белорусской сельхозпродукции в Китай: если раньше поставлялись в основном сырьевые товары (льноволокно, пушнина, кожевенное сырье), то теперь преобладает молочная продукция. "Доля молочной продукции в экспорте в Китай выросла с 11% в 2016 году до 64% в 2017-м. Общий экспорт сельхозпродукции в Китай в 2017 году составил $9,9 млн, из них $6,3 млн - поставки молочной продукции. Это в основном ультрапастеризованное молоко, сухие молочные продукты, а также первые партии масла и сыров", - отметил начальник главного управления ВЭД.

В этом году планируется расширить ассортимент сельхозпродукции, поставляемой в Китай. "Ассортимент постараемся расширить за счет использования логистики вдоль Шелкового пути, поставляя в Китай товары с меньшим сроком годности, которые могут идти не только по морю, но и железнодорожным транспортом в течение двух недель", - добавил Алексей Богданов.-0-