19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в I полугодии сертифицировать пять птицефабрик для поставок в Китай, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы открыли два мясокомбината для поставок говядины в Китай. Планируем до середины 2018 года также сертифицировать пять птицефабрик для поставок мяса птицы на китайский рынок", - сказал Алексей Богданов.

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