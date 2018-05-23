23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует возобновить экспорт рапсового масла и нарастить поставки зефира в Израиль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Израиле.

В посольстве рассказали, что 21-22 мая состоялся визит в Израиль официальной делегации во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Михаилом Русым. Делегация участвовала в 6-м заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству (СБИК).

Во время визита вице-премьер посетил офис израильской компании "Евростандарт", сотрудничающей с Беларусью по дистрибьютерским схемам. Стороны обсудили перспективы расширения номенклатуры поставляемой на израильский рынок белорусской продовольственной продукции.

Параллельно с визитом официальной делегации под эгидой Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты в Израиле работала группа деловых кругов, в состав которой вошли руководители ОАО "Бобруйский завод растительных масел", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", холдинга "Минск Кристалл Групп". "Белорусские хозяйствующие субъекты провели на площадке Торгово-промышленной палаты Беэр-Шевы и Негева серию переговоров по поставкам на израильский рынок широкого ассортимента продукции белорусского агропромышленного комплекса. Достигнуты договоренности о возобновлении экспорта в Израиль рапсового масла, наращивании поставок зефира, шоколадных и кондитерских изделий, расширении номенклатуры поставляемого крепкого алкоголя", - отметили в посольстве.

Визит завершился встречей официальной и деловой частей белорусской делегации с руководством Торговой палаты "Израиль-Беларусь" с участием представителей израильских деловых кругов, в частности владельцев розничной сети "Фрэшмаркет" и компании China Motors Ltd. Обсуждались возможности налаживания поставок белорусской продукции на израильский рынок по ряду товарных позиций.

Как подчеркнул посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов, прошедшее заседание совместного комитета представляет собой кульминационное мероприятие двусторонней повестки дня года, которое во многом определяет алгоритм взаимодействия Беларуси с Израилем на ближайший период. "Темы, которые мы обсуждали, охватывают самый широкий спектр сотрудничества. Весьма представительный состав белорусской делегации, переговоры с руководителями израильских министерств подтверждают взаимную заинтересованность в диалоге. Мы исходим из того, что уже в ближайшее время достигнутые договоренности существенно продвинут нас вперед в ряде областей кооперации", - заявил он.

Посол обратил внимание, что обе стороны были единодушны в позитивной оценке потенциала, которым они располагают в интересах дальнейшего наращивания взаимных поставок товаров и услуг. Кроме того, имеется общее видение реальных перспектив взаимодействия в таких сферах, как инвестиционная, научно-техническая, туристическая, медицинская, IT-сектор.

"Для успешной практической реализации планов, разумеется, потребуются консолидированные усилия по линии госорганов и хозяйствующих субъектов обеих стран. Стороны с удовлетворением отмечали, что заседания СБИК стали носить регулярный характер. Их механизм совершенствуется, а круг участников и обсуждаемых тем расширяется от встречи к встрече", - констатировал Владимир Скворцов.-0-