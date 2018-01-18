Беларусь полна решимости помочь ЮАР в развитии промышленности и сельского хозяйства - посол

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь полна решимости оказать посильную помощь Южно-Африканской Республике в развитии промышленности и сельского хозяйства. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук во время вручения верительных грамот президенту этой страны Джейкобу Зуме, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Александр Сидорук отметил, что Беларусь и Южная Африка связаны десятилетиями настоящей дружбы, корни которой восходят ко временам поддержки Советским Союзом африканского народа в борьбе против режима апартеида. Посол подчеркнул, что его страна полна решимости оказать посильную помощь ЮАР в развитии промышленности и сельского хозяйства, а также IT-сектора, в том числе посредством обучения студентов из ЮАР в Беларуси.

Белорусский дипломат подтвердил нацеленность республики на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего диалога и отношений с ЮАР во всех сферах в интересах обоих стран и народов.-0-