Во время встречи. Фото посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали сегодня соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Китае.

Документ был подписан во время встречи министра финансов Владимира Амарина с председателем агентства Ян Яном. Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале. Благодаря подписанию документа Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая.

На встрече стороны также обменялись опытом в области присвоения международных рейтингов, обсудили перспективные направления сотрудничества, возможности присвоения кредитных рейтингов белорусским резидентам.

Владимир Амарин также провел переговоры с заместителем председателя Народного банка Китая Пань Гуншэнем. Во время них согласован алгоритм совместных действий по выпуску государственных ценных бумаг Беларуси на китайском рынке. Белорусская сторона получила соответствующее разрешение от Народного банка.-0-

Фото посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике