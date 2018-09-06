6 сентября, Алматы /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов, думаю, что в течение месяца уж точно деньги будут выданы", - сказал Андрей Крайний, говоря о сроках получения Беларусью шестого транша кредита ЕФСР в $200 млн.

Что касается седьмого транша, то условия по нему будут уточняться. Есть перечень процедур, которые нужно выполнить, пояснил он.

Андрей Крайний подчеркнул, что и ЕФСР, и ЕАБР настроены на продолжение сотрудничества с белорусской стороной. "Беларусь очень активно кредитуется в банке, занимает третье место по величине кредитов после Казахстана и России. Нас это сотрудничество вполне устраивает. Проекты хорошие. И потом Беларусь зачастую дает суверенные гарантии на кредиты. Для банкиров это подспорье", - отметил он.

Так, на рассмотрении находится проект на $100 млн по финансированию производства комплектующих на МТЗ.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на новый кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-