24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь после запуска АЭС готова экспортировать электроэнергию в Польшу и Украину, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Владимир Потупчик считает, что после ввода БелАЭС экономическая целесообразность все расставит на свои места, и Литве будет выгодно покупать эту электроэнергию по рыночным ценам. Сегодня белорусская электроэнергия абсолютно конкурентоспособна, считает он. "Мы рассчитываем на активизацию нашей работы с польской стороной, мы готовы работать с Украиной", - добавил министр.

Кроме того, Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза.

Владимир Потупчик также напомнил, что после запуска АЭС белорусская энергосистема снизит потребление газа практически вдвое. "Ввод атомной станции позволит нам заместить выработку электроэнергии на газу в объеме 5 млрд куб. м. Сегодня белорусская энергосистема в целом потребляет порядка 11 млрд киловатт-часов электроэнергии. То есть практически половину используемого газа мы будем экономить за счет производства электроэнергии на атомной станции", - пояснил министр.

Что касается тарифа на электроэнергию после ввода АЭС, то Владимир Потупчик подтвердил, что пока энергетики придерживаются сделанных ранее расчетов - 7,25 центов за 1 киловатт-час. "Это тот ориентир, к которому мы стремимся", - отметил он.

Сейчас уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению составляет 85%, по теплоснабжению - 18%, для газа эта цифра - 40%. В 2018 году будет обеспечено 100%-е возмещение населением тарифов на электроэнергию. "Что касается тарифов на тепловую энергию, мы будем последовательно двигаться, чтобы выйти на 100-е возмещение", - напомнил он.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.-0-