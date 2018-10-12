Беларусь поставит в Россию нефтехимическую продукцию почти на 12 млрд российских рублей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма контрактов на поставку белорусской нефтехимической продукции для российских потребителей, подписанных сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, составила почти 12 млрд российских рублей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Кроме того, ряд экспортных контрактов с компаниями РФ на сумму 1,3 млрд российских рублей был подписан в преддверии форума.

Крупнейший дистрибьютор продукции белорусской нефтехимии в Российской Федерации ООО "Белнефтехим-РОС" подписал с российскими партнерами коммерческие документы на общую сумму более 6 млрд российских рублей, что на 80 млн российских рублей превышает результат предыдущего Форума сотрудничества регионов. Контракты касаются полиэфирных текстильных нитей, полиэтилена высокого давления, полиамида-6, фталевого ангидрида, автомобильных шин различного предназначения - от сверхкрупногабаритных до легковых, алкидных смол и другой продукции.

В российские регионы также будет организована поставка полиэфирного волокна и технической нити могилевского производства: ОАО "Могилевхимволокно" подписало контракты на сумму 5,6 млрд российских рублей.

Российская Федерация - крупнейший зарубежный партнер "Белнефтехима". В 2017 году товарооборот концерна с российскими организациями составил $7,7 млрд и вырос по отношению к 2016-у на 38%. За 8 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 32% и составил $6,4 млрд.-0-

Фото ООО "Белнефтехим-РОС"