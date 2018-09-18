Беларусь поставит в Судан зернохранилища на 60 млн евро

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставит в Судан 17 зернохранилищ на общую сумму 60 млн евро. Соответствующие контракты подписаны сегодня ОАО "Лидсельмаш", ООО "Сельэнергопром" с сельскохозяйственным банком Судана Agricultural Bank of Sudan, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.

"Лидсельмаш" заключил контракт на поставку восьми зернохранилищ вместимостью по 50 тыс. т и четырех - по 25 тыс. т общей стоимостью 32,4 млн евро. "Сельэнергопром" подписал документы на поставку пяти зернохранилищ по 100 тыс. т на сумму 27,45 млн евро.

На деловой встрече заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик отметил, что подписание этих контрактов - большой шаг в развитии двустороннего сотрудничества. Он также добавил, что предприятия Минпрома готовы поставлять не только сельскохозяйственную, но и карьерную, грузовую, пассажирскую, дорожно-строительную и другую технику для участия в крупных инфраструктурных и сельскохозяйственных проектах в Судане.

В свою очередь президент сельскохозяйственного банка Судана Салах Хассан отметил, что белорусскую технику знают в этой стране. "Сегодня в Судане активно развиваются многие сферы экономики, поэтому мы нуждаемся в различной технике. Более того, через Судан можно наладить поставки продукции промышленных предприятий Беларуси во всю Африку", - подчеркнул он.

При подписании контрактов также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству Сергей Рачков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Судан в Беларуси Нур аль-Гадира Хамада аль-Ниеля.

Предприятия Минпрома Беларуси в январе-июле 2018 года увеличили экспорт в Судан более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных поставщиков открытые акционерные общества "БМЗ", "МТЗ", "БЕЛАЗ", "БелОМО", "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш".-0-

Фото Министерства промышленности