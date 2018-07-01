Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси №483 от 22 июня 2018 года, сообщает БЕЛТА.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть увеличена с $131,8 до $139,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысилась с $72,4 до $76,5 за 1 т, на товарные бензины - с $39,5 до $41,7 за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $41,7 за 1 т (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были также повышены.-0-
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