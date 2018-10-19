Беларусь предлагает Кыргызстану совместный проект по созданию молокоперерабатывающего предприятия

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Кыргызстану реализовать совместный проект по созданию молокоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов по итогам прошедшего в Бишкеке восьмого заседания межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Наряду с вопросами взаимной торговли мы с коллегами обсудили возможные варианты реализации совместных проектов в области агропромышленного комплекса. В частности, предложили привлечь кыргызские инвестиции в создание перерабатывающего предприятия", - отметил Алексей Богданов. Он пояснил, что речь идет о создании на территории Кыргызстана предприятия, которое на основе белорусского сырья, а также технологии, специально разработанной белорусской стороной, будет производить готовую продукцию - питьевое молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурты, сметану, творог, мягкие сыры), мороженое.

"Мы нашли двух партнеров, которые готовы рассмотреть данный проект. Кроме того, свою заинтересованность подтвердило Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики", - подчеркнул начальник главного управления. При этом он сказал, что в перспективе планируется выйти с продукцией данного предприятия на китайский рынок.

Подводя итог состоявшегося заседания, Алексей Богданов отметил положительную динамику в экспорте белорусского продовольствия в Кыргызстан. "За январь-август 2018 года наш экспорт вырос на 28% и составил $19,7 млн", - уточнил он. В настоящее время Беларусь поставляет в Кыргызстан широкий спектр продовольственной продукции, в том числе мясо крупного рогатого скота, птицы, сухое молоко, сливочное масло, сыворотку, сыры, творог.-0-