Беларусь предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в РФ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает обсудить на заседании Совета Министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве, проблемы, возникающие при создании сборочных производств на территории России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с губернатором Вологодской области России Олегом Кувшинниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

В Вологодской области Беларусь и Россия развивают производственную кооперацию на базе Череповецкого литейно-механического завода, где производят белорусские трактора. По словам Андрея Кобякова, есть хорошие планы и перспективы для увеличения локализации производства. Однако для этого нужна поддержка правительства Российской Федерации.

"Мы должны будем поработать, чтобы и правительство Российской Федерации поддержало эти планы, поскольку в последнее время ряд принятых нашими партнерами решений не способствует тому, чтобы мы создавали сборочные производства на территории России. Полагаю, что это, скорее всего, какие-то недочеты в работе наших коллег. Мы 13 июня обсудим это в обязательном порядке", - сказал глава белорусского правительства.

Премьер-министр считает, что российской стороне не может быть невыгодна сборка белорусской техники на территории России. Однако сейчас создаются условия, что выгоднее поставлять технику, полностью собранную в Беларуси, чем дособранную в РФ.

"Мы полагаем, что производственная кооперация должна развиваться. Думаю, что на территории Вологодской области есть масса производств, которые могли бы на собственной базе выполнить ряд технологических операций, которые нет необходимости выполнять в Беларуси", - резюмировал Андрей Кобяков.-0-