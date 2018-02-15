15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает России создать льняной кластер. Об этом сегодня шла речь на совместном белорусско-российском заседании организационных комитетов по подготовке и проведению V Форума регионов, сообщает БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков отметил, что в России разрабатывают очень серьезную программу развития легкой промышленности, в этом контексте рассматриваются перспективы льноводства. Большое внимание развитию этой отрасли уделяют и в Беларуси. К общему кластеру, по мнению сенатора, мог бы присоединиться Оршанский льнокомбинат.

Александр Попков напомнил, что вопрос о сотрудничестве в сфере льноводства поднимался на предыдущем форуме регионов. На нынешнем он предложил обсудить тему общего аграрного рынка Союзного государства как экономической базы формирования и развития интегрированных белорусско-российских структур агропромышленного комплекса. "Это очень важное направление, которое требует обсуждения. Мы прорабатываем эти вопросы, чтобы представить на форуме соответствующие предложения", - отметил парламентарий. Он добавил, что их проработка на уровне Национальной академии наук Беларуси уже состоялась. Удалось заручиться поддержкой Российской академии наук.

Кроме того, во время форума планируется рассмотреть вопросы формирования инновационных систем животноводства Беларуси и России, создания единых специализированных селекционно-генетических центров.

Ожидается также, что участники обсудят разработку систем машин сельскохозяйственного назначения Союзного государства, что послужит основой внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в агропромышленном производстве. Не останется без внимания развитие систем профессионального и высшего аграрного образования в Союзном государстве. "Надо объединять наши усилия. Мы можем выстраивать серьезное сотрудничество в аграрной сфере", - убежден Александр Попков.

Сегодня в Минске состоялось совместное заседание организационных комитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России. Его мероприятия пройдут 26-28 сентября в Могилеве, Шклове и Горках. Программа форума включает пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", секционные заседания по вопросам экономической безопасности, аграрной политики, унификации и гармонизации законодательства, молодежной политики Союзного государства.

Запланировано также заседание Совета делового сотрудничества. Оно соберет представителей крупнейших компаний и предприятий двух стран.

В преддверии форума будут организованы Неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, совместный белорусско-российский пленэр "Образ Родины в изобразительном искусстве", турнир по хоккею с шайбой спартакиады Союзного государства для детей и юношества, молодежный форум Беларуси и России "Молодежь за Союзное государство" и другие мероприятия.-0-