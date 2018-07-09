Беларусь предлагает Сербии перейти от торговли к инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Сербии перейти от торговли к углубленному инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Переговоры состоялись на полях саммита глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1", куда Беларусь была приглашена в статусе наблюдателя.

В январе 2017 года премьер-министры двух стран подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между Беларусью и Сербией на 2017-2018 годы. "Реализация дорожной карты должна создать благоприятные условия для максимально полного использования потенциала белорусско-сербского сотрудничества. Для этого от торговли мы предлагаем переходить к углубленному инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству. Важно уже сейчас включиться в активную работу по развитию кооперационных связей и созданию совместных производств", - сказал Василий Матюшевский.

В качестве положительных примеров сотрудничества он назвал работу в Сербии сборочных производств белорусских тракторов и автобусов, реализацию проекта по совместному производству для МВД Сербии пожарных машин на базе шасси МАЗ. Заинтересована Беларусь в создании в Сербии сборочных производств комбайнов и других сельскохозяйственных машин, дорожно-строительной и коммунальной техники.

Первый вице-премьер отметил, что между Беларусью и Сербией сложились искренние и дружеские отношения, проверенные делом и временем. "Диалог между правительствами наших стран достаточно интенсивен и результативен благодаря состоявшимся встречам президентов Беларуси и Сербии и глав правительств двух стран, - подчеркнул он. - Сербия для Беларуси - важный торгово-экономический партнер и опорная точка на Балканах". За 9 лет в рамках режима свободной торговли товарооборот Беларуси и Сербии увеличился почти в 4,5 раза, достигнув в 2017 году почти $240 млн. "Потенциал наших экономик позволяет выйти на более высокий уровень торгово-экономического взаимодействия. Президентами Беларуси и Сербии в 2015 году поставлена задача увеличить двусторонний товарооборот до $500 млн. Полагаю, что именно эта цифра объективно является реальной минимальной планкой для взаимной торговли на ближайшие годы", - сказал Василий Матюшевский.

На полях саммита глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1" Василий Матюшевский встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.-0-