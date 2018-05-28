Беларусь предлагает создать СП по переработке сухого молока на Кубе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать совместное предприятие по переработке сухого молока на территории Кубы. Такое предложение высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц во время переговоров с кубинской делегацией во главе с министром сельского хозяйства Кубы Густаво Родригесом Ройеро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы организовать совместное предприятие по переработке сухого молока на территории Кубы по белорусским технологиям. Вместе с кубинским бизнесом могли бы выпускать продукцию, которой сегодня не хватает Кубе: йогурт, творог, сыры, мороженое и другое. Можем взять на себя сопровождение этой технологии, обучить кубинских специалистов", - сказал Леонид Заяц.

Он отметил, что Беларусь также может организовать предприятия по производству молока. "Мы можем построить на Кубе современные молочные комплексы, поставить туда свое оборудование и скот. Белорусские специалисты могут обеспечить сопровождение этой технологии и обучить кубинские кадры", - подчеркнул министр.

Еще одно предложение белорусской стороны - создать совместное предприятие по переработке мяса птицы. "Мы можем поставлять на Кубу белорусское мясо птицы и организовать там его глубокую переработку, чтобы обеспечить данной продукцией кубинского потребителя", - добавил Леонид Заяц.

Среди возможных направлений сотрудничества Беларуси и Кубы - подготовка и переподготовка кадров в аграрной сфере, поставка линейки сельскохозяйственных машин, организация производства овощей закрытого грунта.

Густаво Родригес Ройеро отметил заинтересованность кубинской стороны в белорусском опыте развития сельского хозяйства. "Нам нужно наладить тесные связи между министерствами. Та модель сельского хозяйства, которая у вас существует, ваши успехи в этой сфере могли бы послужить нам примером. Мы могли бы перенять белорусский опыт для развития сельского хозяйства на Кубе", - заявил он.

Соглашение о сотрудничестве между Минсельхозпродом Беларуси и Министерством сельского хозяйства Кубы подписано 19 сентября 2017 года. Его цель - создать благоприятные условия для развития взаимодействия между отраслевыми субъектами хозяйствования, организациями, учебными заведениями Беларуси и Кубы в области сельского хозяйства. Соглашением предусмотрено сотрудничество по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, механизация сельскохозяйственного производства, фитосанитарный и ветеринарный контроль, аграрное образование.-0-