15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь предлагает Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности. Об этом сегодня в Душанбе на бизнес-форуме заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сопредседатель белорусско-таджикской межправкомиссии Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Заяц предложил развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, создания совместных предприятий по производству продуктов питания. "Предлагаю обсудить вопросы дальнейшей кооперации. Мы имеем большие сырьевые возможности в молочном направлении. Мы готовы организовать на площадке Таджикистана, а также Афганистана, Узбекистана, Казахстана совместные предприятия по переработке белорусского молока по белорусским технологиям в сопровождении наших специалистов", - сказал он.

Беларусь также готова рассмотреть возможности по организации совместных предприятий по переработке говядины, мяса птицы и затем под единым брендом выходить на рынки других стран. "Мы также готовы оказать содействие в строительстве молочно-товарных комплексов с оснащением необходимым техническим оборудованием белорусского производства, поставкой племенного скота и сопровождением технологии до выхода на проектную мощность", - предложил Леонид Заяц.

Он добавил, что существует широкий потенциал и по сотрудничеству в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники.

"Мы имеем возможность сотрудничества в области здравоохранения, по организации производства, сбора и переработки лекарственных растений. Мы имеем опыт оказания услуг по проведению уникальных операций", - сказал министр.

Он также отметил возможности для развития сотрудничества в сферах образования, инноваций, IT-технологий.

О заинтересованности в развитии такого сотрудничества на бизнес-форме неоднократно заявляли и официальные представители Таджикистана, бизнесмены.

Как отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, емкость рынка Таджикистана не очень большая, но эта страна играет важную роль, находясь на своего рода перекрестке торговых путей в своем субрегионе. "Конечно, для нас очень важно, что Таджикистан подставляет нам плечо в сотрудничестве с Афганистаном. Эта страна, которая переживает непростые времена, но, тем не менее, Афганистан намерены в том числе и с помощью международной поддержки восстановить. Это значит, что есть потребность во всей линейке белорусской продукции. А международная техническая помощь по обустройству Афганистана - это очень значительные суммы, а наша техника известна. Поэтому наши афганские партнеры очень заинтересованы в разных видах нашей техники, продуктах питания, лекарственных препаратах и даже стройматериалах", - рассказал председатель БелТПП.

Он акцентировал внимание на том, что в бизнес-форуме принимают участие и многочисленные представители деловых кругов из Афганистана, Пакистана, Узбекистана и Казахстана. Соответственно, больший международный резонанс получает и национальная выставка Беларуси.

"Конечно, перспектива - это создание здесь сборочных производств. Чтобы снять логистическую нагрузку. Рынки близлежащих стран очень масштабны, и мы всерьез думаем о том, чтобы укреплять нашу промышленную кооперацию. Сегодня есть сборочное производство белорусской техники в городе Гиссаре. Это только начало. Оно будет расширяться, - сказал Владимир Улахович. - И надо открывать новые темы. Например, связанные с горнодобывающей промышленностью. Таджикистан обладает большими богатствами минеральных ресурсов и сырьем. А у нас есть технологии, техника и специалисты".

Председатель БелТПП отметил, что в целом по итогам деловых встреч в Душанбе есть возможность прибавить не менее $10 млн в виде заключенных контрактов и договоренностей, однако эта цифра может быть значительно больше с учетом предстоящих дней работы. По завершении бизнес-форума деловая программа в Душанбе переместится на площадку национальной выставки Беларуси в Таджикистане, где представители бизнес-кругов разных стран продолжат общение и обсуждение перспективных направлений сотрудничества.

На бизнес-форуме Белорусская торгово-промышленная палата подписала меморандум о взаимопонимании с государственным унитарным предприятием "Таджинвест" при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

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