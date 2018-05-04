Беларусь предлагает ускорить создание сычуаньского субпарка в "Великом камне"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает ускорить создание сычуаньского субпарка в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом сообщил глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с представителями ведущих СМИ Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект соответствующего соглашения уже подготовлен, - отметил Александр Ярошенко. - Это был бы очень интересный и хороший пример для прихода и образования субпарков Китая в "Великий камень", это очень перспективно".

Александр Ярошенко обратил внимание, что компания из провинции Сычуань - "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие" - является одним из первых резидентов, уже практически построивших в "Великом камне" завод по производству суперконденсаторов. Продукция будет использоваться "Белкоммунмашем", в том числе в электробусах. Предполагается, что электробусы с этими суперконденсаторами будут курсировать в том числе из "Великого камня" в Минск и обратно, а также в сообщении со Смолевичами.-0-