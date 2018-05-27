Беларусь предлагает установить особый правовой режим торговли между "Великим камнем" и Китаем

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать особый правовой режим торговли между Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Китаем. Такое предложение высказал глава администрации парка Александр Ярошенко во время посещения парка заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает корреспондент БЕЛТА.
Ван Цишань прибыл сегодня в Беларусь с первым зарубежным официальным визитом в нынешней должности. В Национальном аэропорту Минск его встречал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Здесь же они провели переговоры. Затем заместитель председателя КНР посетил "Великий камень", побывал в торгово-выставочном центре и на подстанции. Ему рассказали об истории индустриального парка, о предоставленных резидентам преференциях и высказали предложения по стимулированию развития "Великого камня".
"Мы видим заинтересованность наших инвесторов в том, чтобы поставлять инновации, продукцию в КНР. Если бы мы создали особый правовой режим торговли между "Великим камнем" и Китаем, это было бы очень полезно для развития парка, - сказал Александр Ярошенко. - Второе предложение касается так называемого транспортного зеленого коридора между Китаем, Россией, Беларусью и Европой. Мы бы хотели, чтобы транспорт двигался по этому направлению не дольше 4-5 дней".
Глава администрации парка отметил, что ведется активная работа с китайскими партнерами на межрегиональном уровне. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы какая-то крепкая провинция Китая создала субпарк в "Великом камне". Мы были в провинции Сычуань, предлагали губернатору осуществить такой проект. Мы готовы оказать полное содействие и создать все условия", - подчеркнул он.
Александр Ярошенко также рассказал заместителю председателя КНР о том, как развивается "Великий камень". "Предоставленные резидентам преференции позволили нам серьезно продвинуться в привлечении инвесторов. В конце 2016 года у нас было 8 резидентов. 26 мая мы приняли 35-го резидента. При этом среди них 19 резидентов из КНР, 9 - из Беларуси, остальные - из разных стран мира. У нас есть проекты из США, Германии, Австрии, Литвы, России, Израиля. Мы позиционируем нашу площадку как международный проект. Планируем, что к концу года у нас будет не меньше 40 резидентов", - отметил он.
Официальный визит заместителя председателя КНР в Беларусь продлится по 29 мая. Запланированы официальные переговоры Андрея Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе. Программой пребывания также предусмотрено посещение Ван Цишанем Белорусского государственного университета.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN