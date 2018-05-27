Беларусь предлагает установить особый правовой режим торговли между "Великим камнем" и Китаем

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать особый правовой режим торговли между Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Китаем. Такое предложение высказал глава администрации парка Александр Ярошенко во время посещения парка заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает корреспондент БЕЛТА.

Ван Цишань во время посещения индустриального парка

Ван Цишань прибыл сегодня в Беларусь с первым зарубежным официальным визитом в нынешней должности. В Национальном аэропорту Минск его встречал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Здесь же они провели переговоры. Затем заместитель председателя КНР посетил "Великий камень", побывал в торгово-выставочном центре и на подстанции. Ему рассказали об истории индустриального парка, о предоставленных резидентам преференциях и высказали предложения по стимулированию развития "Великого камня".

"Мы видим заинтересованность наших инвесторов в том, чтобы поставлять инновации, продукцию в КНР. Если бы мы создали особый правовой режим торговли между "Великим камнем" и Китаем, это было бы очень полезно для развития парка, - сказал Александр Ярошенко. - Второе предложение касается так называемого транспортного зеленого коридора между Китаем, Россией, Беларусью и Европой. Мы бы хотели, чтобы транспорт двигался по этому направлению не дольше 4-5 дней".

Глава администрации парка отметил, что ведется активная работа с китайскими партнерами на межрегиональном уровне. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы какая-то крепкая провинция Китая создала субпарк в "Великом камне". Мы были в провинции Сычуань, предлагали губернатору осуществить такой проект. Мы готовы оказать полное содействие и создать все условия", - подчеркнул он.

Александр Ярошенко также рассказал заместителю председателя КНР о том, как развивается "Великий камень". "Предоставленные резидентам преференции позволили нам серьезно продвинуться в привлечении инвесторов. В конце 2016 года у нас было 8 резидентов. 26 мая мы приняли 35-го резидента. При этом среди них 19 резидентов из КНР, 9 - из Беларуси, остальные - из разных стран мира. У нас есть проекты из США, Германии, Австрии, Литвы, России, Израиля. Мы позиционируем нашу площадку как международный проект. Планируем, что к концу года у нас будет не меньше 40 резидентов", - отметил он.

Официальный визит заместителя председателя КНР в Беларусь продлится по 29 мая. Запланированы официальные переговоры Андрея Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе. Программой пребывания также предусмотрено посещение Ван Цишанем Белорусского государственного университета.-0-

Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе - Кобяков Ван Цишань прибыл сегодня с первым официальным визитом в Беларусь. В Национальном аэропорту Минск его встречал Андрей Кобяков. Здесь же они провели переговоры.