Беларусь представляет кондитерские изделия на выставке в Чикаго

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий Sweets & Snacks Expo 2018, которая проходит 22-24 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси.
В выставке принимают участие предприятия концерна "Белгоспищепром": "Коммунарка", "Спартак", "Кондитерская фабрика "Слодыч", "Минский завод игристых вин", "Брестский ликероводочный завод "Белалко". Органическую продукцию из растительного сырья и травяные чаи представляют отечественные бренды Kali Laska и "Аптекарский сад".
В церемонии открытия национальной экспозиции Беларуси приняли участие председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и президент Национальной ассоциации кондитеров США Лэрри Вилсон.
Крупнейшая в Северной Америке кондитерская выставка проходит в чикагском выставочном центре McCormick Place. На 16 тыс. кв.м. представляют свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира.
Организатором национальной экспозиции Беларуси выступает Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен МИД при поддержке посольства Беларуси в США.-0-
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