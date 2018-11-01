Беларусь презентовала в Женеве опыт применения международных стандартов финотчетности

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Беларуси Татьяна Рыбак презентовала опыт применения в стране международных стандартов финансовой отчетности на 35-й сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Татьяна Рыбак выступила с докладом о правовых и институциональных аспектах развития национальной системы бухгалтерского учета под влиянием интеграционных процессов, новациях бухгалтерского учета цифровых знаков (токенов), опыте применения международных стандартов финансовой отчетности и перспективах внедрения международных стандартов аудита в Беларуси.

Делегаты сессии рассмотрели принципы и критерии отбора основных показателей отчетности для оценки вклада организаций в достижение целей в области устойчивого развития. Обсуждались вопросы применения международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в государственном и частном секторах на примере отдельных стран и регионов.

Представитель Минфина Беларуси также приняла участие в семинаре "Цифровые валюты и блокчейн: последствия для бухгалтерского учета" Всемирного инвестиционного форума в Женеве. На семинаре рассматривались последствия воздействия цифровой экономики на качество финансовой отчетности и развитие профессии бухгалтера. Некоторые страны, в числе которых Япония и Австралия, поделились опытом регулирования бухгалтерского учета криптовалют.-0-