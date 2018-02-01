1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в первой Китайской международной выставке импорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Заместитель министра экономики Павел Утюпин встретился с делегацией Министерства коммерции Китая во главе с заместителем директора департамента по делам Евразии Ван Кайсюанем, а также принял участие в презентации первой Китайской международной выставки импорта, которая состоится 5-10 ноября 2018 года в Шанхае. В ходе встречи стороны обсудили основные вопросы подготовки участия Беларуси в выставке и сопутствующих мероприятиях", - пояснили в пресс-службе.

Белорусская сторона выразила готовность внести свой вклад в реализацию планов правительства КНР по наполнению рынка Китая высококачественной продукцией, чему будет способствовать Китайская международная выставка импорта.

На презентации китайская сторона представила исчерпывающую информацию об условиях и льготном формате участия в выставке, ознакомила белорусские предприятия с основными аспектами и направлениями демонстрации белорусских товаров и услуг. Кроме того, организаторами с белорусской и китайской сторон подписан меморандум, закрепляющий основные положения участия белорусской стороны в выставке.

Предприятия, заинтересованные принять участие в ЭКСПО, могут обращаться за дополнительной информацией в РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен".

Основными организаторами выставки выступят Министерство коммерции КНР и народное правительство Шанхая. ЭКСПО призвано открыть новые возможности для стран со всего мира по увеличению экспорта в Китай, создать платформу для развития международного торгово-экономического сотрудничества. По информации китайской стороны, проведение выставки направлено на повышение уровня либерализации торговли и более углубленное вовлечение стран в реализацию инициативы "Одного пояса и одного пути". Более подробную информацию можно найти на официальном сайте выставки: www.ciie.org.-0-