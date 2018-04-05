Беларусь примет участие в выставках MedExpo и FoodExpo в Кыргызстане

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия-экспортеры примут участие в Международной специализированной выставке MedExpo 2018 и во второй специализированной выставке продуктов питания FoodExpo Kyrgyzstan, которые пройдут в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) Министерства иностранных дел Беларуси.

В выставке MedExpo, которая состоится 10-12 апреля, свою продукцию представят ОДО "Белсепт", ОАО "Гомсельмаш", Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Беларуси, ОАО "Экзон", ООО "Арвитмедикл". В центре отметили, что представители медицинской и фармацевтической отраслей Беларуси сейчас имеют возможность успешно выйти на рынок Кыргызстана. С 2017 года в этой стране началось выполнение госпрограммы по модернизации системы здравоохранения. К осени 2018 года Кыргызстан планирует закупить современное медицинское оборудование и качественные лекарственные препараты на $7 млн. Перспективным является налаживание двустороннего сотрудничества в сфере медицинского туризма.

Выставка FoodExpo Kyrgyzstan также вызывает большой интерес у белорусских производителей. В Бишкеке будут представлены СП ОАО "Спартак", ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", ОАО "Ошмянский мясокомбинат", ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром", "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Пинский мясокомбинат".

Экспорт Беларуси в Кыргызстан в 2017 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2016-м. В прошлом году экспортировались в основном молоко, сливки сгущенные и сухие, масло сливочное, сыры и творог. Эта продукция не поставлялась из Беларуси в Кыргызстан в 2016 году или поставлялась в незначительных количествах. В структуре импорта Кыргызстана по данным позициям Беларусь заняла первое место среди стран-экспортеров как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен оказывает широкий спектр услуг, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности компаний, содействие развитию бизнеса в Беларуси и за рубежом. Предприятие является оператором официального сайта государственных закупок icetrade.by, предоставляет комплексные услуги по организации бизнес-миссий, приему зарубежных делегаций, участию в выставках, форумах и других деловых мероприятиях, оказывает информационную поддержку экспорту, выступая разработчиком и оператором портала export.by.-0-